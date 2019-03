Sánchez promet impulsar una llei de l'eutanàsia i la mort digna la pròxima legislatura

El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a aprovar una llei de l'eutanàsia i la mort digna. Perquè això sigui possible, Sánchez ha fet una crida a la mobilització per tal que la seva formació aconsegueixi "la majoria parlamentària" a les eleccions del 28 d'abril.En un acte de partit a la Corunya, Sánchez ha anunciat que, si continua a la Moncloa, seguirà "treballant per a moltes conquestes socials que les dretes han impedit aquesta legislatura". Sánchez ha reivindicat el PSOE com el partit que uneix Espanya davant la dreta i ha assegurat que el 28-A es tracta d'escollir entre dos camins "un que retrocedeix i un altre que avança". "La política no pot reduir-se a l'insult i la confrontació", ha afegit.