Els simpatitzants de Compromís trien Aitana Mas, Fran Ferri i Vicent Marzà com a caps de llista a les Corts

La coalició Compromís ha tancat aquest dissabte el procés de primàries per als pròxims comicis amb les votacions presencials, segons informa el Diari la Veu . Després d'una nit de recompte, s'han donat a conèixer els que previsiblement seran els caps de llista de les tres demarcacions del País Valencià per a les Corts valencianes, així com per a les llistes a les europees i municipals. Unes primàries que han refrendat Mónica Oltra com a candidata de la coalició a presidir la Generalitat, amb més d'un 87% dels vots i 23.315 sufragis.Aitana Mas ha aconseguit avançar la resta de companys en les votacions per a liderar la llista per Alacant a les Corts amb més de 2.400 vots i serà, previsiblement, la cap de llista d'aquesta demarcació, per davant de Rafael Climent, Josep Nadal i Marian Campello. Però aquest és només l'ordre per vots de les primàries de la coalició, ja que la llista final dependrà de la paritat i de l'aplicació de les reserves de pluralitat per a les diferents formacions dins de la coalició Compromís.Així mateix, Fran Ferri encapçalà la llista per València amb el 81,17% dels vots, un fet que ja es coneixia després que cap company es presentés per a liderar la llista d'aquesta demarcació. Per la seva banda, Enric Morera ha aconseguit posionar-se com a número dos per València en nombre de vots. Com era previsible també, el conseller Vicent Marzà ha estat el més votat a les primàries de la coalició per a la llista de Castelló, qui ha ratificat aquesta posició amb més de 2.100 vots, i, a continuació, es troben per vots Mònica Alvaro i José Silverio.Pel que fa a les europees, l'actual número 1 de Compromís, Jordi Sebastià, ha aconseguit el vistiplau de les primàries per a continuar sent el cap de llista amb el 50,79% i 11.639 vots. Per darrere d'ell, s'ha quedat Isaura Navarro, amb el 34,45% i 7.896 vots, i Myriam Fernandez, amb 8,95% i 2.051 vots.Una vegada tancat el procés de primàries de Compromís, amb una participació de 34.558 persones, de les quals un total de 29.235 han participat en línia, ja es coneixen les persones que encapçalaran les diferents llistes.Des de la coalició s'ha informat aquest diumenge de les llistes provisionals per circumscripció per a les eleccions autonòmiques, després de fer les corresponents correccions de gènere i pluralitat. Tot i això, aquest ordenament és una projecció dels resultats en base al reglament de primàries; la proclamació oficial serà el dia 12 de març, una vegada finalitzat el període d'al·legacions, que comença aquest diumenge.Així, la llista per València a les Corts estaria encapçalada per l'actual vicepresidenta Mónica Oltra i seguida pel portaveu de la formació a les Corts, Fran Ferri. A continuació, hi ha Graciela Ferrer –que avança a Morera per la paritat–, Enric Morera, Juan Ponce, Papi Robles, Carlos Esteve, Nathalie Torres, Jesús Pla, Paco García Latorre, Teresa García, Ferran Barberà, Paula Tuzón, Rosana Seguí i Josep Gimeno.En la demarcació d'Alacant, la llista provisional seria la següent: Aitana Mas, Rafael Climent, Josep Nadal, Cristina Rodríguez, Marian Campello, Antoni Arques, Juan Pedro Soriano, Alicia Climent, Inma Orozco i Víctor Melgarejo.En el cas de Castelló, la llista d'aquesta demarcació està formada per Vicent Marzà, Mónica Àlvaro, Belén Barchero, José Silverio, Inmaculada Carda, Miriam Pañella, Josep Lluís Romero i Sergi Alejos.

