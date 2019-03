Campuzano s'acomiada del Congrés després de no entrar a les llistes de JxCat

El Consell Nacional @Pdemocratacat ha tancat les candidatures al @Congreso_Es No hi sóc.En qualsevol cas, gràcies a tanta gent per tanta confiança durant tants anys. Des la satisfacció per la feina feta i la consciència ben tranquila, seguirem al servei de la causa de Catalunya. pic.twitter.com/VgwUUUKRB4 — carles campuzano (@carlescampuzano) 10 de març de 2019

Si hi ha un rostre del bon fer i de l’acord és el teu. Gràcies per tant Carles!😘 seguim endavant! — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) 10 de març de 2019

Más allá de la amistad que nos une, ha sido un placer compartir contigo tantos momentos y trabajar codo con codo. Un fuerte abrazo. Nos veremos pronto. — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) 10 de març de 2019

Pues es una lástima. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que tenemos, reconozco tu criterio, escucho tus opiniones y celebro tu trabajo abundante y constante de todos estos años. Te deseo lo mejor. — Raúl Moreno (@raulmorenom) 10 de març de 2019

El diputat al Congrés pel PDECat, Carles Campuzano, no anirà a les llistes per a les eleccions generals espanyoles del 28-A. El consell nacional del partit, en un acord amb Junts per Catalunya, ha donat la llista dels que encapçalaran la candidatura a Madrid: Jordi Sànchez, Laura Borràs, Miriam Nogueras i Ramon Tremosa. Tots els noms imposats per Carles Puigdemont. Campuzano ha volgut acomiadar-se a través de Twitter agraint el suport de totes aquelles persones que l'han acompanyat al llarg dels anys. El fins ara diputat també ha rebut mostres de suport de companys del PDECat i altres col·legues del Congrés.

