La piulada de Cuevillas quan ha sabut que seria candidat de JxCat a les eleccions del 28-A

Jaume Alonso-Cuevillas serà candidat de Junts per Catalunya per Girona de cara a les eleccions generals espanyoles del 28 d'abril. L'advocat del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha fet una piulada a Twitter minuts després de conèixer la notícia.El PDeCAT i Junts per Catalunya (JxCat) han acordat que el president de la Crida i del grup parlamentari, Jordi Sànchez, la consellera Laura Borràs, la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras i l'eurodiputat Ramon Tremosa encapçalin la llista de JxCat a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La llista per anar a MadridEl Consell Nacional del PDeCAT ha avalat que Nogueras i Tremosa ocupin aquests llocs de la candidatura -són els membres amb carnet del partit-, després d'una entesa amb l'entorn de JxCat. La configuració de la llista, doncs, dona com a resultat una candidatura en què els quatre primers llocs de sortida són representants de l'espai postconvergent més proper a Carles Puigdemont.Pel que fa a la presència de membres del partit en llocs de sortida de les llistes a les eleccions espanyoles, Josep Rull encapçalarà la candidatura a Tarragona i Jordi Turull la de Lleida.Neus Munté serà la número tres de Joaquim Forn a la llista de les municipals a Barcelona, on la portaveu del Govern, Elsa Artadi, farà de número dos.

