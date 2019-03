Catalunya en Comú es presenta al Congrés amb la intenció de frenar l'extrema dreta i l'Íbex-35

En un acte al Camp de la Bota de Barcelona, al Fòrum, i sota el lema "Més drets, més democràcia, per un futur en Comú", Asens ha dit que la candidatura és plural i procedeix de diversos sectors polítics i professionals. Ha explicat que la seva campanya tindrà tres eixos fonamentals: l'agenda social, que reivindicarà el "municipalisme transformador", els serveis públics, l'estat del benestar i l'oposició als poders fàctics i oligopolis; l'eix democràtic, per frenar l'extrema dreta, "a la qual no se la venç al carrer o amb cordons sanitaris, sinó guanyant i governant"; i l'agenda territorial, per impulsar el diàleg, la plurinacionalitat i la fi de la "repressió" a l'independentisme.Sobre els possibles escenaris postelectorals, n'ha descrit tres. El de "l'esperança", que és el preferit dels comuns per dur a terme el seu projecte, i que es basa en la majoria de la moció de censura contra Rajoy; l'escenari "reaccionari", amb l'Espanya de "la plaça Colón de Madrid" i el "a por ellos", que "no vol gais, independentistes, feministes ni migrants"; i l'escenari conservador, un pacte entre PSOE i Cs, "a favor de l'Íbex-35, el del PSOE de Susana Díaz i els barons a favor dels articles 135 i 155 de la Constitució".Per tot això, ha volgut enviar tres missatges molt clars a la ultradreta, el PSC i els independentistes. Als primers, els ha dit que "no passaran", com l'autobús d'Hazte Oír antifeminista que l'Ajuntament de Barcelona ha multat i ha vetat per a properes ocasions, i també ha dit que els comuns són "l'antídot perquè Franco no surti del Valle de los Caídos i s'instal·li a la Moncloa".Als socialistes catalans els ha demanat que recuperin la reivindicació del dret a decidir com als anys 30, 70 i primera dècada del segle XXI. Els ha criticat perquè actualment no tinguin "cap proposta federal creïble, ni pacte fiscal", i que no vulgui parlar de la qüestió en les meses de diàleg, que ha reivindicat que no tinguin condicions per cap de les dues bandes. Finalment, al PDECat i ERC els ha dit que "ara és temps de diàleg i ja n'hi ha prou de cops al pit, tacticisme compulsiu i retòrica d'anem sols". Per això, els ha instat a "tornar al consens del 80% de la població a favor d'un referèndum pactat i reconegut internacionalment".Citant el president Lluís Companys, ha dit que "Espanya no pot canviar sense Catalunya, però Catalunya no pot ser lliure sense canviar Espanya", afegint que Espanya "és reformable", confiant en els moviments feministes i indignats del 15-M. "Som la força útil del republicanisme pragmàtic i progressista", ha conclòs.De fet, això és el que també ha dit el primer tinent d'alcaldia de Barcelona i número 3, Gerardo Pisarello, que ha assegurat que no bloquejaran res, sinó que volen desbloquejar el diàleg entre Catalunya i Espanya, "avançar en l'autogovern i acabar amb l'excepcionalitat judicial". "Som la força útil i amb més autoritat per obligar el PSOE a allunyar-se de Cs i fer polítiques socials", ha conclòs. Així, diu que els comuns defensaran "sense hipoteques però amb solvència i valentia" les pensions, les dones, els treballadors, les pimes i autònoms, l'ecologisme, la innovació i la ciència.Aina Vidal i Maria Freixanet han reivindicat l'ecologisme i el feminisme, han defensat la feina feta aquests últims anys als ajuntaments i al Congrés, i han lamentat que no s'hagin pogut reformar les pensions, la reforma laboral i la 'llei mordassa'. Freixanet ha assegurat que el feminisme és "el gran salt civilitzador d'aquesta època" i que aviat també ho serà l'ecologisme, que està despertant reivindicacions en els estudiants.