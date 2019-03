CARTA Sànchez, Forn, Rull i Turull es comprometen a «apartar-se» si és necessari per la «unitat electoral»

Jordi Sànchez encapçalarà la llista de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats. Jordi Turull liderarà la candidatura a Lleida i Josep Rull ho farà a Tarragona, mentre que Joaquim Forn serà l'alcaldable de l'espai postconvergent a Barcelona. Tots quatre han escrit una carta per explicar per què es presenten als comicis i Meritxell Lluís, parella de Rull, l'ha llegit després de la reunió de JxCat d'aquest diumenge."Ens presentem a les eleccions perquè volem seguir sent lleials al compromís social i polític al qual ens vàrem comprometre quan érem al Govern de Catalunya o al capdavant d’entitats sobiranistes", asseguren tots quatre al text.Sànchez, Rull, Turull i Forn consideren JxCat és qui representa millor "l’esperit unitari i transversal" de l’1 d’octubre. A més, recorden que la seva prioritat era una candidatura conjunta del "sobiranisme" a les eleccions espanyoles. "Estem convençuts que la unitat és encara avui la millor aposta per vèncer electoralment els adversaris de les llibertats nacionals i polítiques", diuen.A la carta, tots quatre es mostren disposats a "apartar-se" si això ha de servir per aconseguir la unitat electoral.

Carta Presos by on Scribd

