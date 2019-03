La xarxa se'n riu de la portada hispànica d'«ABC»: «la primera volta al món és espanyola»

"A solicitud del director de ABC ante la inacción del Gobierno de Sánchez". pic.twitter.com/e8bl7g2Q7p — Barqs (@barq_in) 10 de març de 2019

Esta tarde tienen previsto sacar esta. pic.twitter.com/R42gWwasjF — Mulo (@AbreCesar23) 10 de març de 2019

Institut Nova Història: hold my beer. — Quim Testar (@quimtestar) 10 de març de 2019

Ya podemos estar tranquilos, la vuelta al mundo fue con pedigrí...española 100%... 👏🏻👏🏻

Que queréis que os diga

A mi me deja mas tranquilo que @abc_es este pendiente de los problemas que preocupan a los españoles del siglo XVI

Que para los del siglo XXI ya está la #PrensaSeria pic.twitter.com/O7OeTM3Z9R — Enrique Cuesta (@PumukiMolesta) 10 de març de 2019

El diari madrileny ABC ha publicat en portada un dictamen de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), a petició del director del rotatiu, on assenyala que "la primera volta al món va ser absolutament espanyola" davant la "il·legítima apropiació portuguesa de la gesta".Així doncs, ABC torna a posar sobre la taula discussions colonialistes. El diari, a més, ataca el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la seva "inacció" de no reclamar la gesta colonial per davant dels portuguesos. Tots aquests fets han despertat les burles de la xarxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor