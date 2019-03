El PDECat acata Puigdemont: Sànchez, Borràs, Nogueras i Tremosa lideraran la llista a Madrid

El PDeCAT i Junts per Catalunya (JxCat) han acordat que el president de la Crida i del grup parlamentari, Jordi Sànchez, la consellera Laura Borràs, la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras i l'eurodiputat Ramon Tremosa encapçalin la llista de JxCat a les eleccions espanyoles del 28 d'abril.El Consell Nacional del PDeCAT ha avalat que Nogueras i Tremosa ocupin aquests llocs de la candidatura -són els membres amb carnet del partit-, després d'una entesa amb l'entorn de JxCat. La configuració de la llista, doncs, dona com a resultat una candidatura en què els quatre primers llocs de sortida són representants de l'espai postconvergent més proper a Carles Puigdemont.El president del PDECat, David Bonvehí, però, ha defensat que el partit queda "reforçat". Bonvehí ha explicat que el partit ha acordat amb el PDECat la creació d'un nou espai per "governar" conjuntament l'espai format per l'antiga convergència i JxCat. "Estarem en l'òrgan de presa de decisions, amb totes les conseqüències", ha afirmat.El president també ha defensat que el partit "formi part" de JxCat, un espai amb el qual, segons assegura, "la ciutadania s'hi sent còmode". Segons Bonvehí, el PDECat partia de la voluntat de garantir la presència de representants en llocs destacats de les llistes electorals pensant "la gent que ha votat Convergència". Alhora, Bonvehí considera que la ciutadania "vol sobiranisme i candidatures més transversals".Pel que fa a la presència de membres del partit en llocs de sortida de les llistes a les eleccions espanyoles, Josep Rull encapçalarà la candidatura a Tarragona i Jordi Turull la de Lleida.Neus Munté serà la número tres de Joaquim Forn a la llista de les municipals a Barcelona, on la portaveu del Govern, Elsa Artadi, farà de número dos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor