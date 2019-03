La Guàrdia Civil de Tarragona subhastarà més de 700 armes

El proper dia 18 de març a partir de les 9.00 hores tindrà lloc a la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona una subhasta d'armes en la modalitat de "plec", a la qual pot concórrer tothom que disposi de la llicència d'armes i vulgui participar en la licitació de les 713 armes que romandran exposades al públic de l’11 al 15 de març (de 09.00 a 13.00h.), en aquesta comandància, situada al carrer Maria Aurèlia de Capmany nº 6.Les armes que reglamentàriament sortiran a subhasta en lots amb la seva valoració inicial, compostos per: 543 escopetes, 41 carrabines, 24 rifles, 59 pistoles, 37 revòlvers i 9 armes d'avantcàrrega.Ens base a la circular número 1 de 31 de gener de 2012 de la Direcció General de la Guàrdia Civil, que modifica alguns aspectes de l'anterior normativa, els interessats han d’acudir a l'oficina de la Intervenció d'Armes i Explosius, on ompliran l'imprès corresponent per efectuar l'ingrés de la fiança i posteriorment el total del valor de les armes adquirides, en les entitats de crèdit col·laboradores a disposició de la Caixa General de Dipòsits (Delegació d'Hisenda).Igualment, els interessats o els seus representants haurien d'assistir a l'acte de la subhasta el dia 18 de març actual, en cas d’empat, que es resoldria per " licitació a la plana ", o sigui anar augmentant en fraccions mínimes d'1 euro.

