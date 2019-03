Forn, Artadi i Munté: el PDECat oficialitza la llista a l’Ajuntament de Barcelona

L’Hotel Hesperia Tower de L’Hospitalet està sent l’escenari d’un dels consells nacional més esperats (i tensos) del PDECat. El president de la formació, David Bonvehí, ha aprofitat la intervenció a porta tancada per explicar als quadres del partit que els tres primers noms de la llista de les eleccions municipals a Barcelona, tal com ha informat el diari Ara. Seran Joaquim Forn, Elsa Artadi i Neus Munté. La consellera de la Presidència, per tant, deixarà el Govern per fer de número dos de Forn.Enmig d’un clima de pols intern per la llista de JxCat al Congrés, liderada per Jordi Sànchez, també s’ha oficialitzat l’aposta per Ramon Tremosa, actual eurodiputat, com a número quatre per Barcelona. Això acaba amb les opcions de Carles Campuzano, del sector pragmàtic, que va guanyar les primàries del Garraf. Puigdemont ha acabat imposant el seu criteri, i situa persones properes (Sànchez, Laura Borràs i Míriam Nogueras, a banda de Tremosa) a Madrid.Pel que fa la relació amb JxCat, com va avançar ahir NacióDigital , s’ha tractat quin model de governança hi ha entre les ànimes postconvergents. Bonvehí i Sànchez tractaran les qüestions urgents. Sectors del PDECat asseguren que es tracta de la “dissolució” de facto del partit.

