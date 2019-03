VÍDEO Desarticulada la facció de la banda de moters Hells Angels a Tarragona

Els Mossos entren en un dels locals de la banda Hell's Angels a Barcelona. Foto: ACN Els Mossos entren en un dels locals de la banda Hell's Angels a Barcelona. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 26 de febrer dinou persones en el marc d’un operatiu policial destinat a les activitats il·lícites que duien a terme membres de la banda de moters Hells Angels MC. La investigació els relaciona amb delictes contra la salut pública, robatoris amb violència, coaccions, extorsió, lesions, tinença d’armes i pertinença a organització criminal.El març de 2018 la Unitat Central de Bandes Criminals va tenir coneixement d’un incident greu protagonitzat per membres de Hells Angels MC a Tarragona. Cinc dels seus components van irrompre violentament en un bar de Cambrils on hi havia integrants d’un club rival i els van agredir violentament amb cadires i objectes contundents. Es van emportar l’armilla d’una de les víctimes com a trofeu.Les indagacions inicials mostraven que no es tractava d’un fet aïllat sinó d’una agressió motivada pel control del territori i que s’emmarcava en la dinàmica violenta de les conegudes com a “bandes moteres”.En el decurs de la investigació, es va posar de relleu que els components del capítol de Tarragona de Hells Angels MC conformaven una organització criminal perfectament estructurada i jerarquitzada amb la finalitat de traficar amb drogues i cometre delictes violents. Els agents també van corroborar que els moters aplicaven una estricta disciplina interna contra aquells integrants del grup que violaven les normes de l’organització.Es va constatar que el Hells Angels MC Tarragona, que comptava amb integrants a Catalunya, Aragó i País Basc, exercia la violència i la intimidació cap a altres clubs de moters presents al seu territori als quals havien sotmès al seu control i supervisió. Igualment van aflorar nous enfrontaments violents amb altres clubs motivats per les rivalitats existents. A més, el capítol de Tarragona tenia una marcada ideologia d’extrema dreta i al llarg de la investigació es van evidenciar agressions de caire racista i xenòfob comeses per membres de la banda.Per altra banda, es va constatar que Hells Angels MC Tarragona aplicava una estricta normativa interna que implicava càstigs físics i econòmics i que, en cas d’expulsió d’un dels seus components, patia agressions i se li apropiaven de la motocicleta. A més l’obligaven a esborrar-se qualsevol tatuatge amb simbologia de la banda sota l’amenaça de represàlies si no ho feia.En relació amb el tràfic de drogues es va evidenciar que el capítol de Tarragona comptava amb cultius de marihuana en immobles que es llogaven expressament per fer-hi aquesta activitat il·lícita que altres integrants del club feien als propis domicilis. De la mateixa manera també traficaven amb cocaïna, tant des de la seu del club com a través de negocis relacionats amb els seus integrants. Cal destacar que també es va detectar que la seu de Hell’s Angels MC Barcelona funcionava com a punt de venda de cocaïna.El dia 26 de febrer de 2019 es va realitzar un dispositiu policial amb tretze entrades a les seus dels capítols de Tarragona i Barcelona dels Hells Angels MC, així com a domicilis dels principals investigats i establiments relacionats amb el cultiu i tràfic de substàncies estupefaents. Es van arrestar dinou persones a Catalunya i el País Basc, tant de membres de Hell’s Angels MC com de persones relacionades amb l’organització.En el transcurs de l’entrada a la seu de Tarragona es van comissar diverses substàncies estupefaents destinades al tràfic, entre d’altres indicis relacionats amb tràfic de drogues. També es va intervenir una arma de foc que membres del club utilitzaven per dur a terme accions violentes en l’àmbit de la disciplina interna i en enfrontaments amb grups rivals o persones contràries als seus interessos.Els agents van intervenir abundant documentació, material informàtic i dispositius electrònics amb informació sobre el funcionament, estructura i normativa interna de Hells Angels MC, a més d’objectes i material relacionat amb l’organització i amb simbologia nazi i feixista.Durant la investigació els policies van constatar que els Hells Angels MC estan en un procés d’expansió a l’Estat espanyol i que els diferents capítols, tant a nivell estatal com internacional, estan fortament relacionats i estructurats, amb òrgans de direcció que supervisen l’activitat de l’organització.La investigació continua oberta donat que de la documentació i del material intervingut en les entrades i escorcoll podrien sorgir relacions amb altres fets delictius o d’altres persones involucrades. Cal destacar l’elevada xifra negra que existeix en els fets delictius relacionats amb les bandes moteres a causa de la violència i la intimidació que exerceixen envers les seves víctimes.Aquesta no és la primera vegada que des de la DIC s’investiguen les activitats il·lícites de component dels Hells Angels MC. L’any 2017 un component del club de motoristes Renegados MC va ser assassinat a Castellar del Vallès. La investigació de la Unitat Central de Bandes Criminals va evidenciar que el crim l’havien comès integrants dels Hells Angels MC Nomads, amb seu a Sabadell. El motiu de l’agressió mortal tenia a veure amb el manteniment de l’estatus de superioritat de la banda davant la resta de grups presents al territori. El febrer de 2018 es va realitzar un dispositiu policial en el curs del qual els mossos van detenir els tres presumptes autors de l’assassinat, que van ingressar a presó preventiva.La mort del membre de Renegados MC va ser la culminació d’un increment de la violència exercida pels membres de les conegudes com a “bandes moteres fora de la llei”, ja que els darrers anys s’havien detectat altres incidents violents atribuïbles a l’activitat d’aquests grups. A tall d’exemple destaquen agressions comeses per components de Metrauners MC a Barcelona, un enfrontament entre grups rivals a Manresa, així com processos extorsionadors i agressions per encàrrec comeses per Hells Angels MC Nomads i Loods MC, que ja van ser investigats per la Divisió d’Investigació Criminal.

