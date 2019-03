La CUP decideix avui si es presenta a les eleccions espanyoles per primera vegada

El Consell Polític de la CUP decidirà aquest diumenge a les sis de la tarda a Barcelona si el partit es presenta a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Seria la primera vegada que els cupaires hi concorren, fins ara sempre feien una crida a l'abstenció, i la formació afronta eldebat amb divisió interna.D'una banda l'organització Poble Lliure insta la CUP a conformar una candidatura per presentar-se a les eleccions. La formació, a través d'un comunicat, considera que milers de catalans han de saber representar el "sentiment de ruptura a través de vies democràtiques" en un vot "útil i sòlid".Per això mateix demanen a la CUP que "assumeixi el repte d'articular una candidatura". Poble Lliure considera que amb aquesta participació a les eleccions del 28-A es podrà emetre "un vot que serveixi per denunciar públicament el caràcter autoritari de l’Estat i per fer del reconeixement del dret a l’autodeterminació, de la fi de la repressió i l’ocupació i de la defensa dels drets socials i la igualtat".

Per contra, l'organització independentista també integrada a la CUP, Endavant, va instar a no fer aquest pas de presentar una candidatura a les eleccions generals del 28-A. Així doncs, les dues formacions que integren les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) es troben dividides sobre com encarar aquests comicis espanyols.L'exdiputada cupaire i militant d'Endavant, Isabel Vallet, ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que personalment no és partidària de presentar-se a les eleccions i considera que el debat sobre si fer-ho o no ha de girar al voltant de si la formació seria un factor d'inestabilitat per a l'estat espanyol.

