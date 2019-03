​Vox s'inventa una agressió a tres noies per part de «feministes radicals»

La Guàrdia Civil ha confirmat aquest dissabte que no existeix cap denúncia sobre una suposada pallissa a tres dones a Son Servera (Palma), tal com havia explicat Vox Balears. La formació d’ultradreta va assegurar que tres simpatitzants seves havien estat agredides aquest divendres per “feministes radicals” perquè es van negar a portar un llaç lila amb motiu del 8-M.La Guàrdia Civil, no només ha desmentit que hi hagués una denúncia per aquest cas, també ha explicat que una de les noies va presentar un informe mèdic del febrer per denunciar la suposada agressió d’aquest divendres, segons publica el Diario de Mallorca . La Guàrdia Civil no la va admetre.Vox diu que estudiarà el cas i responsabilitza del muntatge a la mare d’una de les noies. La formació no descarta accions legals per haver difós “una mentida”. .Vox Balears va assegurar divendres que "feministes radicals" havien donat "una pallissa" a tres noies, dues d'elles menors d'edat, a l'aparcament d'un centre comercial a Son Servera (Mallorca), sobre les 9 del matí.Segons indicava la formació, que va explicar que els fets havien estat denunciats ja davant la Guàrdia Civil, les noies eren filles de simpatitzants o afiliats i havien estat abordades per les radicals que “volien imposar-los un llaç amb motiu del 8-M". No obstant això, segons relatava Vox, una de les agredides no va voler posar-se el llaç i això va desencadenar els cops.La noia que es va negar a portar el llaç -major d'edat- presentava un llavi trencat, segons el muntatge de Vox, mentre que una de les menors tenia una dent trencada, de la qual van arribar a afirmar que es trobava en observació davant “una possible fractura de mandíbula". La tercera, també menor, presentava “macadures en haver estat copejada i arrossegada pel sòl".Segons informava el partit, les tres joves havien estat acorralades i copejades per un grup d'almenys sis feministes radicals" i, per això, reclamaven "una immediata resposta de condemna per part de tots els partits polítics"."Vox Balears condemna aquesta mostra brutal de la violència, sectarisme i intolerància dels col·lectius radicals, convocants d'un 8-M polititzat i recolzat pels partits que governen en les principals institucions de Balears", apuntaven divendres. Ara, s’ha destapat que tot havia estat un gran muntatge.

