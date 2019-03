«En esta vida fas allò que creus que és correcte, encara que siga trencar murs socials i patriarcals»

Maribel, tornant d'un dia de pesca. Foto: S.B.

"Si soc dona no passa res, és un treball dur, però lliure. Així hauria de ser: poder escollir sense prejudicis per si ets home o dona."

"La dona ha estat a l’ombra al llarg de la història i l’objectiu és reconèixer-les i fer visible el seu paper, formar, crear, ajudar, donar suport, i recuperar el treball perdut"

Encara avui són poques les dones que s'embarquen per sortir a la mar a pescar ben de matí, però moltes de les dones vinculades al sector demanen veu. Maribel Cerà va tenir clar de menuda que la seva estima per la pesca passava per damunt d'estereotips. Aquesta pescadora de Sant Carles de la Ràpita és la primera presidenta de l'Associació de Dones de la Mar, i vol fer més visible un paper que sovint s'ha mantingut a l'ombra.- No res, és un món d’homes, és lògic que les dones siguen poques oficialment, ja que el seu paper està poc valorat, poc reconegut i poc remunerat.- De cap manera, era una cosa que jo estimava i la meva feina la faig amb il·lusió. Si soc dona no passa res, és un treball dur, però lliure. Així hauria de ser: poder escollir sense prejudicis per si ets home o dona.- Sí, jo sempre he sentit el suport dels pescadors i sóc una més.- Jo he sentit tot el suport dels pescadors, però al principi sí que vam tenir que trencar un mur la meva germana i jo. Per anar a pescar tenies que fer un curs: la competència marinera i t’apuntaves a la confraria i llavors, primer anaven el fills de pescadors, fins que ens en vam adonar, i els meus pares es van quadrar, sobretot la mare.- La dona té la ment més oberta i tenim un altra perspectiva, que juntament amb la de l’home, poden arribar a bon port. Sempre ha estat així, l’únic és que a la dona no se l’ha valorat i treballa a l’ombra.- Per què som part important de la pesca i volem tindre veu. Apart de la feina en sí, les dones tenen a càrrec la casa, la família, persones grans... No només portar papers, ajudar al marit o pare en les seues labors, també portar comptabilitat, crear i arreglar les xarxes... és un preu que es dur d’acceptar i poc valorat i la nostra tasca és per a que es reconega.- Sí, però ara per ara la nostra associació intenta ressaltar, sobretot, les dones de la pesca i de l’aqüicultura. Poc a poc anirem fent.- Visibilitzar el paper de la dona, que es reconega el seu treball en el món de la mar, que se li done el protagonisme que li correspon. La fletxa esta disparada i el seu final és arribar a bon port. La dona ha estat a l’ombra al llarg de la història i l’objectiu és reconèixer-les i fer visible el seu paper, formar, crear, ajudar, donar suport, i recuperar el treball perdut, com és el treball de redera, per un futur millor.- Hi ha camí per recórrer i la societat ha de caviar la mentalitat, perquè estem i existim.- El consell té unes places assignades per a representants de les associacions, i la idea és que siguen algunes integrants de la nostra associació les que en formin part, entre les que m’hi incloc.- En esta vida una fa allò que creu que és correcte, encara que siga trencar murs socials i patriarcals. S’ha de canviar el xip.

