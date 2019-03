Trens Dignes denuncia la desinversió als ferrocarrils a Catalunya i el País Valencià

Una de les portaveus de Trens Dignes, Cristinna Bel, llegint el manifest. Foto: ACN / Mar Rovira

Les plataformes de Trens Dignes de l'Ebre, el Priorat i el Maestrat, conjuntament amb una vintena d'entitats més, han promogut aquest dissabte al migdia una xiulada per denunciar la manca d'inversions en la xarxa ferroviària estatal de mitjana i llarga distància. Les entitats reclamen que Adif destini més recursos a la millora de les infraestructures atès que el 80% del pressuposts – uns 60.000 milions d'euros-, es dediquen a l'alta velocitat, en detriment del tren convencional, que asseguren que absorbeix el 96% d'usuaris.Segons el portaveu de la plataforma ebrenca, Josep Casadó, pateixen problemes "molt grans, dificultats i deficiències" al territori. Les concentracions, sota el lema "Xiulem pel tren", s'han fet simultàniament en diversos municipis com a Tortosa, Salou (el Tarragonès), València i Ontinyent (Vall d'Albaida) i a Manresa, que s'ha afegit a la mobilització.Una vintena de persones s'han aplegat al Pont Roig de Tortosa i han xiulat de forma sonora fins en dues ocasions per denunciar que la situació del ferrocarril és "insostenible", tant a les Terres de l'Ebre com arreu del territori. Així han reclamat que es reverteixin els desequilibris en les inversions fetes fins ara, en les quals només un 20% del pressupost d'Adif s'ha invertit en el tren convencional - que usen un 96% dels passatgers-, enfront del 80% emprat per infraestructures de l'alta velocitat, que denuncien només beneficien prop d'un 4% dels usuaris, segons dades de la plataforma Trens Dignes.Tal i com afirmen els promotors de la protesta, la "manca" d'inversions comporta el desmantellament d'algunes línies, la manca de manteniment de les unitats dels combois i que hi hagi cada dia incidències i retards tant a l'R-15 i a l'R-16, malgrat que el reajustament dels horaris. "Els nostres governants no contemplen el transport públic com una alternativa per a la gent", ha subratllat Casado. Per això, ha demanat que s'executin les inversions previstes i que s'hi inverteixin més diners.Al manifest llegit durant la xiulada, també han exigit altres demandes com la reestructuració d'horaris i de les freqüències, ajustant-les a les necessitats dels usuaris, la rehabilitació i l'adequació de les estacions, la millora del material ferroviari, així com la reobertura d'estacions que s'han tancat. A tall d'exemple, la d'Ulldecona (Montsià) o la de Móra la Nova (Ribera d'Ebre). "No té sentit que entre Reus i Saragossa no hi hagi cap estació oberta", ha lamentat Casadó.Així mateix, des de la plataforma han tornat a mostrar el seu desacord en el desmantellament de la via ferroviària entre Salou i Tarragona perquè consideren que el projecte del tramvia serà més viable si es modifica la infraestructura "a poc a poc". I en aquest sentit, el portaveu ebrenc ha manifestat que el govern "mai tindrà diners suficients per partir de zero i fer el tramvia". Davant això, ha criticat "l'obsessió" urbanística de les autoritats de la zona per "obtenir diners" i "hipotecar-ne el futur".La mobilització s'ha dut a terme simultàniament en els municipis de València, Ontinyent, Salou i Manresa i s'hi han adherit una vintena d'entitats com d'Indignats amb Renfe, Valldigna Accessible, Col·lectiu Dynamo, plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, Ecologistes en acció-PV, plataforma pel Transport públic Horta Sud, València en Bici-Acció Ecologista Agro, Col·lectiu Ontinyent en Bici, Alacant en Bici, Usuàries del Tren de València, Promoció de transport Públic, Coordinadora en defensa de la bici, Defensa Ferrocarril Camp de Tarragona, plataforma pel Transport Públic Catalunya Central, CAVE-COVA, plataforma por la Mobilidad Sostenible de l'Alacantí, plataforma per un Ferrocarril Públic i Sostenible al País Valencià, i No Retallades Horta Nord.

