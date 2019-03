«No hem d'entendre la Crida com una OPA al PDECat»: Artur Mas al «FAQS», en quinze frases

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha estat entrevistat al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3, on ha abordat diverses temàtiques de l'actualitat. Mas ha estat preguntat per Cristina Puig sobre la situació del PDECat dins de la Crida Nacional, organització impulsada per Carles Puigdemont, sobre el judici de l'1 d'octubre al Suprem i el seu futur polític.Hem resumit l'entrevista en deu frases clau:1. "No hem d'entendre la Crida com una OPA al PDECat. La Crida neix pretenia arribar a fer a Catalunya allò que tenen els escocesos".2. "Jordi Sànchez és també el meu candidat. Encara que ara no estigui en primera línia estic totalment connectat amb que s'està fent i per tant, l'acord al que s'arribi per mi és bo. No només s'ha de posar d'acord el món de la Crida sinó també el del PDECat".3. "L'important és anar junts i estic segur que demà hi haurà l'acord definitiu en aquest sentit. Això és l'expressió de la millor política".4. "La Crida ha d'aplegar el màxim de gent possible fora d'ERC i de la CUP per liderar el moviment sobiranista".5. "Amb algunes coses no estàvem d'acord amb Puigdemont però la lleialtat cap a ell ha estat absoluta. Tampoc estava d'acord amb algunes coses que deia Oriol Junqueras".6. "Jo tenia el mandat del pacte fiscal. Vaig anar a Madrid un munt de vegades per a negociar amb Rajoy. Ara alguns diuen que se'n penedeixen i ara han arribat tard. Hi va haver un intent de negociar coses".7. "Necessitem que des de l'Estat hi hagi una proposta en positiu per Catalunya, perquè des de Catalunya ja hi ha una: la independència. On és la proposta de l'Estat? No existeix. Portem set anys així".8. "Jo no vaig deixar el país en mans de la CUP. Jo si hagués pogut que la CUP no tingués tants diputats ja ho hauria fet".9. "Jo tinc una corresponsabilitat amb el que es va fer. No va començar amb mi, va començar amb centenars de milers de persones a peu de carrer demanant als que estàvem a la política perquè canvieu el rumb".10. "La DUI no va tenir cap trascendència legal. Jo no ho hauria fet allò. Va tenir una gran càrrega simbòlica i política".11. "Ara no tornaré a la política perquè ni vull ni puc. D'aquí un any ja m'haurà de preguntar si vull".12. "Si l'Estat posa una proposta per Catalunya sobre la taula una oferta i el Parlament mantingués la independència. Hi haurien dues propostes en positiu i aleshores la solució seria poder votar les dues propostes i que triï el poble".13. "Jo aniria a Madrid a fer tres coses: evitar un 155, aniria a exigir que l'Estat posi una proposta en positiu per Catalunya i a defensar el referèndum perquè no és el problema, és la solució".14. "Si el govern espanyol era intel·ligent no hagués enviat la policia a donar cops".15. "Cadascú va complir amb la seva funció: els Mossos van advertir al Govern dels riscos i el Govern va tirar endavant el referèndum".

