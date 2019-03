La llista del 28-A posa al límit la relació entre Puigdemont i el PDECat

"Demà petarà tot". El diagnòstic és el d'un dirigent del PDECat que ha rebut avui, com tots els membres del consell nacional, un correu electrònic a les 21.18 en el qual quedava convocat per la reunió "urgent i extraordinària" del màxim organisme del partit entre congressos. La confecció de la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles, encapçalada per Jordi Sànchez, ha fet esclatar totes les tensions, segons una desena de fonts consultades per. La reunió de la direcció executiva d'aquest dissabte ha estat "especialment tensa", segons cinc dels presents.La trobada ha posat al límit la relació entre Carles Puigdemont i el PDECat. L'expresident de la Generalitat ha pressionat per posar Sànchez com a candidat i també per situar la consellera de Cultura, Laura Borràs -un dels fitxatges estrella de JxCat per a les eleccions del 21-D- com a número dos al Congrés. A Lleida el candidat serà Jordi Turull, mentre que a Tarragona el cap de cartell serà Josep Rull. A Girona, el nom escollit és el de Marta Alsina, que va formar part de la Sindicatura Electoral de l'1-O.L'ordre del dia té quatre punts: aprovació de la coalició electoral per a les municipals, espanyoles i europees, aprovació de al forma de governança de JxCat -en la qual s'integrarà el PDECat-, aprovació dels "espais a les llistes electorals" per al partit dins la coalició a les espanyoles, i aprovació de la proposta de candidatura al Congrés dels Diputats. L'ambient està "molt caldejat", com assenyala un membre de la direcció, i això pot afectar el futur immediat de la formació i el seu líder, David Bonvehí.Una de les qüestions rellevants és quna relació estable hi haurà amb JxCat. Fonts nacionalistes assenyalen que hi hi haurà equilibri "50%-50%" entre aquestes sigles i el PDECat. En les últimes setmanes ja hi ha hagut reunions de coordinació i s'ha intensificat la relació entre la direcció nacionalista i el grup parlamentari.Fonts de la formació -de totes les sensibilitats- assenyalen que Bonvehí està "sota molta pressió" per la influència de Puigdemont -líder moral del PDECat "malgrat que hi ha dirigents que en privat no el defensen", com apunta un dirigent consultat- i també pels més pragmàtics, que seran relegats a les llistes. Es dona per fet que ni Carles Campuzano, ni Jordi Xuclà ni Marta Pascal tindran llocs de sortida, i en canvi es premiarà Míriam Nogueras previsiblement com a número tres per Barcelona.

