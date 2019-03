FOTOS Uns 300 antifeixistes protesten a Salt per l'acte de Vox i reclamen que no se'ls cedeixi espais

Manifestants a Salt Foto: ACN Manifestants a Salt Foto: ACN

El dispositiu dels Mossos, a Salt Foto: ACN

Els furgons dels Mossos, a Salt Foto: ACN

Uns 300 antifeixistes s'han concentrat aquest dissabte al vespre davant del Teatre El Canal de Salt (Gironès) per protestar contra l'acte de Vox que s'hi feia a dins. Al final s'han viscut moments de tensió quan els seguidors del partit d'ultradreta sortien del teatre. En aquell moment hi ha hagut corredisses i insults entre els dos grups, però els Mossos han evitat que es produïssin incidents.Des de la Plataforma Antifeixista han carregat contra el consorci que formen la Diputació de Girona i els ajuntaments de Girona i Salt per permetre que Vox fes l'acte. Per això, han reclamat que les dues localitats es declarin antifeixistes per poder prohibir actes del partit d'Abascal.

