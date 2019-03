El Barça remunta al Rayo Vallecano i es manté líder en solitari (3-1)

El Futbol Club Barcelona ha remuntat al Rayo Vallecano gràcies als gols de Gerard Piqué, Leo Messi i Suárez, mantenint el lideratge sobre l'Atlético de Madrid. El conjunt d'Ernesto Valverde ha encaixat un gol molt d'hora gràcies a un xut de De Tomás que no ha pogut fer res Ter Stegen.Abans del descans, Piqué ha fet un bon cop de cap per empatar el partit i enviar els blaugranes al vestidor amb esperances de remuntar. La primera part no ha estat brillant pels de Valverde però s'ha fet notori el desgast dels últims partits d'elevada intensitat que han hagut de jugar els blaugranes.A la segona part, Semedo ha provocat un penal després d'una incursió perillosa a l'àrea del Rayo. Els de Vallecas, que s'han arronsat després de l'empat de Piqué, han vist com Leo Messi transformava des dels onze metres per capgirar el marcador. El partit ha agafat una tranquil·litat molt avorrida, fins que a falta de deu minuts per acabar, Luis Suárez ha acabat sentenciant els madrilenys, amb una jugada col·lectiva.El Barça es manté líder en solitari, a set punts de l'Atlético de Madrid i a dotze del Reial Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor