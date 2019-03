Nuet dona suport a una coalició d'ERC i Sobiranistes pel 28-A

Comunistes de Catalunya, formació liderada per Joan Josep Nuet, ha decidit donar suport a un acord electoral entre ERC i Sobiranistes de Catalunya , la plataforma integrada als comuns i encapçalada pel mateix Nuet i per Elisenda Alamany. Així ho han anunciat a través d'un comunicat després d'haver consultat tota la militància del partit, que ha optat pel treball conjunt amb els republicans.Comunistes de Catalunya, que forma part d'EUiA, ha assegurat a través de l'escrit que és "fonamental" aturar "l'ofensiva reaccionària" que vol "robar" drets a la classe treballadora i que pretén frenar les mobilitzacions populars "amb repressió i autoritarisme". Amb aquesta decisió, que va proposar Nuet i que ara cal acordar amb els diversos agents implicats, la formació es desmarca de la candidatura dels comuns als comicis espanyols, encapçalada per Jaume Asens a Barcelona.En aquest sentit, Comunistes de Catalunya també afirma que cal tenir present "l'impacte" del judici de l'1-O i de la posterior sentència, així com "incorporar els actius" de les recents mobilitzacions socials. Així, la formació ha optat per "acompanyar" totes les iniciatives que facin "de pont" entre aquests factors "clau".D'altra banda, el Comitè Central de l'organització també ha acordat donar suport a aquesta mateixa proposta al Consell Nacional d'EUiA, que la debatrà el 13 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor