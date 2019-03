La consellera Chacón encapçala una missió empresarial a Corea del Sud

La delegació catalana que lidera la consellera Chacón també estarà formada per la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, el director general de Recerca, Joan Gómez, i el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero. També en formaran part les empreses catalanes Aimsun, Circontrol, Comsa, Evarm, Millor Battery, a més de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Segons un comunicat de la conselleria d'Empresa i Coneixement, tota la delegació catalana participarà en un seminari a la seu de la National Research Council of Science and Technology (NST) per tal de "fomentar la cooperació tecnològica i d'innovació empresarial entre ambdós territoris".La NST forma part del Ministeri de Ciència i TIC de Corea del Sud i és la principal entitat d'R+D del país, amb 25 centres públics d'investigació científica i tecnològica, més de 15.000 treballadors i un pressupost suposa prop del 10% del total d'inversió pública de Corea. Concretament, durant la jornada es promouran els projectes conjunts entre agents d'aquesta entitat i empreses catalanes i es presentaran els actius de Catalunya des del punt de vista de la innovació i la tecnologia.A més, durant el viatge la delegació catalana mantindrà reunions de treball amb centres tecnològics i organismes clau de l'ecosistema coreà d'innovació i start-ups.