El jove que va donar un cop de puny a Rajoy al 2015 agredeix ara un polític de Vox a Pontevedra

🔴 Agreden a nuestro coordinador de la agrupación local de Pontevedra cuando repartía folletos en una mesa informativa.



La alerta totalitaria contra VOX de @Pablo_Iglesias_ continúa vigente.



En VOX seguiremos trabajando por España y la libertad sin miedo a nada ni a nadie 💪🇪🇸 pic.twitter.com/dzDdX1ZpVV — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 9 de març de 2019

Este tipo de ultraizquiedistas psicópatas no puede andar sueltos. Y menos después de que @Pablo_Iglesias_ lanzase la alerta violenta contra VOX. Unos vocen las consignas y señalan los objetivos y otros cumplen órdenes y ejercen la violencia. https://t.co/1kZ1519jWw — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 9 de març de 2019

El jove que al desembre de 2015 va propinar un cop de puny a Pontevedra al llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha estat identificat el matí d'aquest dissabte per la seva implicació en l'agressió al coordinador de l'agrupació local a Pontevedra de Vox, Juan Manuel Rosales Pérez.El jove, d'uns 20 anys d'edat, havia estat durant dos anys internat en un centre de menors després d'agredir a Mariano Rajoy durant un passeig electoral per la ciutat de Pontevedra a desembre de 2015. La Policia Nacional ha confirmat a Vox que aquest noi es va presentar voluntàriament.El partit d'ultradreta ha denunciat que el coordinador de l'agrupació local de Pontevedra ha estat agredit quan repartia pamflets en una taula informativa que havien instal·lat al centre de la ciutat.L'agredit, que és guàrdia civil retirat, va patir talls en galta i llavis i presenta un ull blau, però ja ha rebut l'alta mèdica. Així mateix, ha presentat denúncia davant la Policia Nacional per lesions i un delicte d'odi.

