ERC i EH Bildu tanquen un acord pel 28-A que podria portar-los a compartir grup al Congrés

ERC i EH Bildu no només aniran junts a les eleccions europees del proper maig. Les direccions de les dues formacions han tancat un acord per compartir punts al programa electoral del 28-A i coordinar estratègies al Congrés.Es tracta de mantenir una unitat d'acció política un cop passin les eleccions, especialment en punts estratègics per als dos partits, com el dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets civils i polítics, o les polítiques socials d'esquerres i progressistes.No serà una coalició ni compartiran sigles com a les europees, però amb aquest acord es crea un "paraigua" per fer que a les eleccions al Congrés i al Senat totes dues formacions comparteixin elements que els facin estar coordinats durant tota la legislatura. Tant és així que, segons han explicat fonts de la direcció d'ERC a l'ACN, després del 28-A podrien optar per compartir un mateix grup parlamentari a les dues cambres de les Corts Espanyoles.

