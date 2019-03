Una subvenció de 21.167 euros per cada escó que obtinguin els partits a les eleccions del 28-A

Els partits polítics que obtinguin representació a les eleccions espanyoles del 28-A rebran una subvenció de 21.167,64 euros per escó guanyat al Congrés o al Senat, segons s'ha publicat al BOE, que compensaran les despeses de la campanya electoral. A més, a aquesta quantitat s'hi sumarà una segona subvenció de 0,81 euros per vot en cada candidatura que hagi tingut representació al Congrés, i de 0,32 euros en el cas del Senat.D'altra banda, Hisenda ha fixat el límit de despesa possible durant la campanya electoral en 0,37 euros per habitant de cada poble de cada circumscripció on es presenti la candidatura. A la publicació al BOE també s'hi detalla l'ajut per part de l'Estat pel que fa a l'enviament de propaganda electoral per correu, que serà de 0,21 euros per elector a cada circumscripció on el partit va presentar llista a les passades eleccions, sempre i quan aconseguís representació suficient per formar un grup parlamentari.

