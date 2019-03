Dos detinguts per violar dues menors a l'Hospitalet de Llobregat i Mataró

Dos homes de 25 i 40 anys han estat detinguts per dues violacions a menors als municipis de l'Hospitalet de Llobregat i Mataró. Segons informa el portal de notícies 324, el passat dimarts 5 de març els Mossos van detenir un home de 25 anys per una agressió sexual a una menor a l'Hospitalet de Llobregat. L'home va passar a disposició judicial i actualment està en situació de llibertat provisional com a investigat. La causa està sota secret de sumari.En la mateixa setmana, aquest divendres 8 de març un home de 40 anys també ha estat detingut per violació a una menor. Segons explica el mitjà públic, l'home seria un conegut de la família. Les condemnes per agressió sexual poden ser de 1 a 12 anys de presó.L'Ajuntament de Mataró ha condemnat i rebutjat la violació que ha patit la menor al seu municipi en una declaració institucional. En el comunicat del consistori el text recorda que les agressions sexuals són una "violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones".

