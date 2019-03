FOTO El Fairy apareix davant dels Mossos que protegien una carpa de Vox a Terrassa

Un agent dels Mossos retirant un pot de Fairy. Foto: La Torre / Cedida

La secció local de Vox a Terrassa (que es fa anomenar amb el nom preconstitucional de la ciutat, Vox Tarrasa) ha plantat una carpa aquest dissabte al carrer Major de la ciutat, en el marc d'actes i punts informatius que està duent a terme darrerament a la capital vallesana En aquesta ocasió, però, membres del col·lectiu Terrassa Antifeixista i CDR Terrassa s'han mobilitzat per denunciar la seva presència, i amb ells també els Mossos d'Esquadra, que han establert un perímetre de seguretat.Per aquest motiu, han fet un cordó de seguretat per evitar que el col·lectiu s'apropés al lloc. Tot i la tensió que es respirava, també hi ha hagut moments de distensió que, de fet, han generat la imatge de la jornada.Ha estat quan un integrant de la protesta ha aparegut amb un pot de detergent Fairy, en clara al·lusió a les paraules de l'exdelegat del govern espanyol, el terrassenc Enric Millo , que va assegurar que el dia 1 d'Octubre es va atacar els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil amb aquest producte perquè rellisquessin i posteriorment els poguessin agredir.Tot plegat no ha passat d'aquí, i han estat els mateixos agents dels Mossos qui han retirat el pot de detergent, que havia quedat al terra davant del cordó policial. L'acte es duu a terme una setmana clavada després que la secció sabadellenca va fer un acte de presentació al Casal Pere Quart, i on també es va haver d'establir un cordó de seguretat per evitar que antifeixistes i membres de Vox es trobessin.

