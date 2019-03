Maria Muñoz i Marta Martín encapçalaran les llistes de Cs al 28-A per València i Alacant

L'assessora econòmica María Muñoz i l'actual diputada Marta Martín encapçalaran les candidatures de Ciutadans al Congrés dels Diputats per València i Alacant. Segons ha explicat el partit a través d'un comunicat, les dues han guanyat les primàries de la formació amb una clara majoria.Muñoz, qui ha participat en diversos actes públics al costat d'Albert Rivera, president de Ciutadans, i de Toni Cantó, diputat al Congrés, s'ha endut les primàries a la demarcació de València amb un 70% dels vots.En el cas de Martín, que es presenta per Alacant i repeteix com a cap de llista, ha guanyat els comicis interns del partit amb un 88% dels vots referendats.

