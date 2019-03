Albiach: «Vox no necessita un candidat a les municipals a Barcelona perquè ja hi ha Josep Bou»

La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, considera que "Vox no necessita un candidat a les eleccions municipals a Barcelona perquè ja hi ha Josep Bou". Albiach ho ha dit després que el líder del PPC a la capital catalana posés de relleu la "simpatia" i la "capacitat d'administració" de les dones davant la "bravura i enginy" dels homes en un acte reivindicatiu del 8M."No es pot ser feminista i alhora pactar amb Vox o ser amic de l'IBEX 35", ha remarcat. Alhora s'ha referit a la presència de polítics presos a les llistes d'algunes formacions de cara a les eleccions generals i europees i ha advertit que "l'anomalia" no és la forma com s'estan configurant aquestes llistes, sinó que aquestes persones estiguin empresonades. Ho ha dit en un acte a Badalona amb el candidat de la formació als comicis europeus, Ernest Urtasun.

