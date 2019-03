La germana de Dolors Bassa serà cap de llista a Girona per ERC

ERC ha situat Montse Bassa, la germana de l'exconsellera empresonada, cap de llista de les comarques gironines al Congrés per a les eleccions del 28 d'abril. La candidata ha explicat que ha decidit fer el salt a la política perquè vol anar a Madrid a lluitar "contra la repressió espanyola", denunciar la situació dels líders independentistes empresonats o exiliats i defensar que l'autodeterminació "no és delicte"."Sóc la Montse però en realitat a qui represento és a la Dolors Bassa, la meva germana, que és qui hauria d'estar aquí i no aguantant aquesta farsa de judici", ha dit Montse Bassa. El número dos de la candidatura d'ERC serà Joan Margall, que actualment ja és diputat.Montse Bassa no havia estat mai vinculada en política i, de fet, ha explicat que el primer cop que va fer una acte públic va ser arran de l'empresonament de la seva germana, Dolors Bassa. Ara, explica que ha decidit encapçalar la llista d'ERC al Congrés per a les eleccions del 28-A per anar a Madrid "a lluitar contra la repressió espanyola"."És la meva germana, la consellera Bassa, qui hauria d'estar aquí i no jo, ella està aguantant aquesta farsa de judici i aquesta ignomínia de presó", ha afirmat Montse Bassa que exposa que l'exconsellera l'ha animat a tirar endavant per ser la cap de llista d'ERC. Montse Bassa ha detallat que ha decidit fer el salt a la política perquè té "moltes ganes" de lluitar des de Madrid per denunciar la situació dels líders independentistes presos o exiliats.A més, com a sòcia fundadora de l'Associació Catalana pes Drets Civils, exposa que fa temps que creu que cal "un faristol" a l'estat espanyol. "Fins ara el meu camp de lluita ha estat sobretot a Catalunya però creiem que ens cal anar a Madrid a donar-los veu", ha dit. "Estar a ERC em permetrà denunciar la situació actual que estem vivint i poder dir, alt i clar, que l'autodeterminació és un dret i que posar urnes no és cap delicte", ha afirmat la candidata.El tercer motiu que l'ha portat a encapçalar la candidatura és treballar per aconseguir la República catalana independent. Montse Bassa ha agraït a ERC que, abans de plantejar-li ser cap de llista, busquessin el vistiplau de la seva germana. "El primer que van fer és anar a parlar amb ella a Alcalà Meco i literalment els hi va dir llum verda", ha exposat. Les llargues jornades del judici al Suprem han fet que no pogués parlar amb Dolors Bassa fins ahir. "Ens vam poder trucar i em va dir que té moltes ganes que ajudem a donar-li veu", ha concretat.El número 2 de la candidatura de els comarques gironines al Congrés serà Joan Margall, que actualment ja és diputat. Margall ha celebrat que, de nou, una dona encapçali la llista d'ERC recordant que en les anteriors eleccions la cap de llista va ser l'actual consellera Teresa Jordà. També ha elogiat la "feina incansable" de Montse Bassa per denunciar la situació dels presos i, sobretot, de les preses.Bassa i Margall han estat escollits durant el Congrés Regional que els republicans han celebrat aquest dissabte 9 de març a Sarrià de Ter (Gironès). Al Senat, la regional ha triat Jordi Martí com a candidat. El cap de llista s'ha mostrat molt content amb l'elecció i ha manifestat la seva intenció de "continuar, a Madrid, treballant per les comarques gironines i la independència de Catalunya".

