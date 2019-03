Arrimadas, proclamada candidata per Barcelona de Ciutadans al 28-A

Inés Arrimadas ha estat escollida com a cap de llistes de Barcelona per Ciutadans de cara a les eleccions generals del proper 28 d'abril. L'actual cap de l'oposició ha guanyat les primàries amb un 96% dels vots a favor (453) i una participació del 19% de la militància.La formació ha fet públic aquest dissabte els resultats de les primàries internes que han estat celebrant aquests darrers dies per a les candidatures provincials al Congrés dels Diputats per a les eleccions del 28-A. Segons ha informat el partit, a banda d'Arrimadas, també hi figura Sergio del Campo al llistat de la formació, després que ha guanyat les primàries a Tarragona i serà el candidat per aquesta demarcació al 28-A. En el seu cas, ha obtingut un 92% dels vots (134) amb una participació del 35% dels afiliats.La resta de candidats catalans, concretament el cap de llista per Lleida i per Girona, es coneixeran al llarg d'aquest dissabte, tal i com es vagin validant els resultats.

