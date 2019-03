Rufián assegura que el 28-A ERC vol ser «un mur contra el feixisme i contra el bloc del 155»

El diputat al Congrés per ERC Gabriel Rufián ha assegurat que per a les properes eleccions espanyoles ERC vol ser "un mur contra el feixisme que campa lliurement". El aquest sentit, ha apuntat que el partit republicà és el "front real contra el bloc del 155".En una atenció als mitjans durant un acte de precampanya a l'Hospitalet de Llobregat, Rufián també ha afirmat que Oriol Junqueras, que serà el candidat per ERC les eleccions, serà la cara visible a totes les candidatures "mentre continuï l'amenaça als drets civils".En aquest sentit, el diputat ha considerat que "res fa més mal als tres genets de l'apocalipsi feixista", en referència a Cs, PP i Vox, "que tenir davant algú com Junqueras" perquè, segons ha assegurat, els fa front "amb dignitat i decència".

