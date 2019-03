El PSC tria el valencià Francisco Polo com a número dos de Batet per al 28-A

El PSC ha escollit el valencià Francisco Polo com a número dos de la llista de Meritxell Batet a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Així ho ha aprovat la comissió electoral del partit aquest dissabte. El fitxatge té un component insòlit: és la primera vegada que els socialistes catalans incorporen un dirigent del PSOE fent tàndem amb la candidata. Fonts coneixedores de la tria, atribueixen aquesta incorporació a una proposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Polo (València, 1981) va ser el fitxatge més innovador de Sánchez a l'hora de confeccionar l'executiva del partit l'any 2017, un cop va recuperar el lideratge del PSOE. En aquests moments és secretari d'Estat per a l'Avenç Digital i secretari federal d'Emprenedoria, Ciència i Innovació del PSOE. Va viure fins als 25 anys a Barcelona. Abans, havia viscut també a Sant Feliu de Guíxols i Sitges. Conegut per haver estat director de Change.org, és llicenciat i màster en Dret per Esade, postgrau en Estudis Internacionals i Diplomàcia del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona.La candidatura de Batet renova la meitat dels 20 primers llocs de la llista, però manté alguns veterans, com ara Mercè Perea en el tercer lloc, José Zaragoza en el quart i Lidia Guinart en el cinquè. S'incorpora en el sisè lloc Francisco Aranda, que va ser cap de gabinet de Miquel Iceta i que en aquests moments ho és de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Destaca també en el setè lloc la regidora de Barcelona Carmen Andrés.Qui a les últimes eleccions espanyoles va fer tàndem amb Batet, Manuel Cruz, encapçalarà la llista al Senat. La candidatura de Batet la tancaran la filla de l’exministre Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, i el president de la UGT de Catalunya, Matías Carnero.

