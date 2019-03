Un gos pastor entra a l'AP-7 perseguint el camió que portava el seu ramat d'ovelles a l'escorxador

L'instint animal és ben curiós, i un exemple és el d'en Piqué, un gos pastor de Fogars de la Selva que el cap de setmana del 9 i 10 de febrer va aparèixer en plena autopista AP-7. D'entrada es va pensar que l'animal s'havia escapat del seu mas i havia irromput en plena via, posant en risc la seva vida i la seguretat dels conductors que la transiten.Treballadors d'Autopistes el van recollir, però no ha estat fins ara que s'ha sabut que el gos no s'havia escapat perquè sí. Segons informa la Guàrdia Municipal de Fogars, el gos de fet havia estat seguint un camió des de la seva finca.Concretament, perseguia el vehicle que transportava el ramat d'ovelles de les quals havia estat tenint cura en els darrers mesos, i que ara les duia a l'escorxador. El gos va accedir a l'autopista a través del peatge, però ben aviat el van poder interceptar per garantir la seva seguretat i la dels conductors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor