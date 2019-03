​Cau una banda dedicada al cultiu de marihuana en cases aïllades

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal especialitzada en el tràfic i el cultiu de marihuana en cases aïllades Sant Joan de Mediona, Tordera i Terrassa. L'operatiu ha permès detenir nou persones, de nacionalitat dominicana i d'edats compreses entre 25 i els 55 anys, que presumptament distribuïen la droga en diferents punts d'oci nocturn de l'entorn metropolità de Barcelona.Concretament, el grup tenia quatre plantacions a Sant Joan de Mediona, una a Tordera, una a Igualada i una altra més petita a Terrassa. En total els agents de la policia catalana va intervenir més de 5.000 plantes i els aparells elèctrics destinats al manteniment dels cultius. Sis dels nou detinguts han ingressat en presó provisional i la resta han quedat en llibertat en càrrecs.La investigació policial va començar el febrer, quan els Mossos van saber que un grup de persones de nacionalitat dominicana tenien diverses plantacions de marihuana en cases aïllades de Sant Joan de Mediona i que la droga que obtenien es distribuïa en diferents punts d'oci nocturn de l'entorn metropolità de Barcelona.Gràcies a això, els agents van identificar els integrants del grup criminal, que tenia una estructura ben definida amb marcats rols de participació. Els líders de la banda s'havien establert a Terrassa, des d'on distribuïen la droga. Cada plantació tenia assignada entre una i tres persones, que s'encarregaven de la vigilància i del manteniment. A més, en totes les plantacions tenien la llum punxada.La banda sempre escollia cases aïllades per emplaçar les plantacions per tal que l'activitat delictiva pogués passar desapercebuda. Fruit de la investigació, a principis del mes de febrer els Mossos de la comissaria de Igualada van desmantellar un cultiu ubicat a Copons, on els agents van detenir l'encarregat del seu manteniment i van intervenir 780 plantes de cànnabis.El 28 de febrer es va establir un nou operatiu policial que va permetre detenir nou membres del grup i realitzar l'entrada i escorcoll en vuit domicilis que el grup tenia a Terrassa, Tordera i Sant Joan de Mediona. Als domicilis els agents van intervenir 8.000 euros en efectiu i documentació.L'acció policial va permetre desmantellar set plantacions de marihuana que el grup tenia a Sant Joan de Mediona, Tordera i Terrassa, on es van intervenir més de 5.000 plantes i els aparells elèctrics destinats al manteniment dels cultius.Els arrestats van passar a disposició judicial el 2 de març i el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional per sis d'ells i llibertat amb càrrecs per als altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor