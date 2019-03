El coordinador de Vox al Maresme, condemnat per robar dades mèdiques confidencials

Aquest 6 de març Vox protagonitzava una forta polèmica a Catalunya després de ser detingut el president del mateix partit a Lleida per delictes contra la llibertat sexual , però no s'acaba aquí. Un dia més tard apareixia un nou cas relacionat amb el partit de Santiago Abascal i les il·legalitats: el coordinador de Vox al Maresme, José María Pérez Garrido, ha estat condemnat a una suspensió judicial de treball i sou durant 45 dies per accedir a dades mèdiques provades de l’Hospital de Mataró, on treballava, segons informa CrónicaGlobal Així doncs, Pérez Garrido hauria vulnerat la Llei Orgànica de Protecció de Dades. El passat 20 de febrer se'l va jutjar, i l’acusació i investigació, durant el judici, van arribar a un pacte per evitar que l’assumpte arribés a la Fiscalia. Per aquest motiu, la decisió va ser retirar a l’acusat, temporalment, del seu lloc de feina.Des de la formació no s'ha concretat si es prendran mesures concretes contra els fets. Es desconeix la informació que va manipular.

