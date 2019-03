FOTOS Torrelameu, el primer municipi que catalanitza els senyals de «Stop»

El senyal "Pareu" ja llueix a Torrelameu

Els senyals de Stop de Torrelameu (Noguera) han començat a desaparèixer aquest cap de setmana i són substituïts per uns altres on hi posa Pareu. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya que ha consistit en patentar el canvi d'idioma d'aquest rètol que obliga a aturar als conductors a través del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.L'alcalde del municipi, Carles Comes, d'ERC, diu que l'objectiu és ''normalitzar'' el català en un senyal com aquest que arreu del món està escrit en 22 llengües diferents. De moment se'n canviaran 4 però en els proper any i mig és vol fer amb els 27 que hi ha a tot el poble així com també repintar la senyalització horitzontal dels carrers.Torrelameu espera que altres poblacions dels Països Catalans se sumin a la iniciativa i facin el canvi. Carles Comes ha explicat que de la mateixa manera que a Canadà els senyals de Stop estan escrits en anglès, francès i llengua indígena, o que a la Xina estan en xinès, a Israel hi ha una mà oberta dibuixada o a països de Llatinoamèrica hi posa Paren o Alto, a Torrelameu han decidit que hi hauria de posar Pareu, una expressió ''molt lleidatana'' que permet catalanitzar aquesta indicació per als conductors.És per això que des del consistori han aconseguit patentar a través del Ministeri d'Indústria, aquest nou senyal que l'únic requisit que ha de tenir per complir la normativa és que sigui octogonal i mantingui els colors vermell i blanc. Torrelameu ha començat a canviar els 27 senyals verticals de Stop que hi ha repartits pels carrers del municipi aquest cap de setmana, coincidint amb la Fira de la República.De moment en substitueix quatre però al llarg del proper any i mig la previsió és canviar-los tots, a mesura que vagin arribant els nous senyals que s'han comprat. Així mateix, Comes explica que han encarregat una ''plantilla'' per repintar la senyalització horitzontal que hi ha al terra. L'Ajuntament ha cedit la patent a una empresa que l'explotarà i Comes ha animat a què municipis d'arreu del país se sumin a la iniciativa de catalanitzar els senyals de Stop. En el cas de Torrelameu, diu, s'ha fet amb una expressió més lleidatana, però també es pot optar per altres com Atura't, Aturi's, Para't o Pari.Comes també ha fet referència als ''atacs espanyolistes'' que han rebut a través del Facebook de l'Ajuntament per tirar endavant aquesta iniciativa i ha recomanat a les persones que els han fet que haurien de treballar perquè als seus municipis els senyals de Stop estiguin escrits en espanyol com fan a Llatinoamèrica. Torrelameu ja va ser pionera l'any passat en canviar el nom de carrers del municipi pel de tots els presos i exiliats del procés independentista.

