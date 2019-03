L’Ajuntament de Barcelona interposa dues denúncies contra el bus d’HazteOir

L'Ajuntament de Barcelona ha interposat dues denúncies contra l'autobús antifeminista d'Hazte Oír, que va passejar dilluns passat per la capital catalana amb el missatge 'No és violència de gènere, és violència domèstica; les lleis de gènere discriminen l'home' i una imatge de Hitler amb el lema #stop feminazis. Una és per l’ordenança de Paisatge Urbà que es basa en la regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya per difusió de missatges publicitaris que atemptin contra la dignitat de les persones, especialment en allò que fa referència a la infància, la joventut, la dona i els sectors socials més marginats. La quantia màxima d’aquest tipus de multa, considerada infracció molt greu, és de 60.000 euros.L'altra denúncia és per l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana, en l’apartat d’atemptat contra la dignitat de les persones, amb una quantia de 1.125 euros. En declaracions a l'ACN el tinent d'alcaldia de Barcelona Jaume Asens ha explicat que aquest autobús "no és benvingut, perquè és un instrument al servei de l'odi i dels missatges que atempten contra la dignitat de les dones i el feminisme".Dilluns al migdia, un grup de joves d'Arran van aturar l'autobús a la part alta de la Diagonal, i li van llençar pintura lila, a més d'arrencar part dels vinils. Però els Mossos d'Esquadra van aturar l'acció. Després de la denúncia de la fiscalia, el jutjat de guàrdia va decidir no immobilitzar l'autobús, que va poder seguir per la ciutat una estona més escortat pels Mossos, fins que va marxar cap a València, on també va ser multat per motius similars als de Barcelona.Així mateix, en el marc del procediment sancionador, l’Ajuntament ha adoptat mesures cautelars per garantir que el bus sigui immobilitzat i retirat en cas que torni a circular per Barcelona per incórrer en les infraccions per les quals ha estat denunciat. Asens ha volgut ser "prudent" amb la decisió del jutge de guàrdia, perquè no ha llegit la interlocutòria, però ha dit que en aquest cas estan més d'acord amb la fiscalia.En tot cas, ha dit que l'Ajuntament ha seguit la via administrativa, que és la seva competència, i per això intentaran utilitzar-la també si l'autobús torna a venir a Barcelona. "No volem que torni a passar", ha conclòs.

