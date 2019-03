La pífia de Manuel Valls a Instagram: confon José i Celestino Corbacho

Sembla ser que a Manuel Valls l'inconscient li ha jugat una mala passada. El candidat a l'alcaldia de Barcelona per Ciutadans ha compartit una imatge a Instagram on, fruit d'un lapsus, ha confós el número 3 de la seva llista amb un popular actor català: Valls ha escrit José Corbacho (humorista) en comptes de Celestino Corbacho.A la història de la popular plataforma de fotografia hi apareixen Manuel Valls, Mariluz Guilarte, Eva Parera, Noemí Martín i, evidentment (i fins on se sap), Celestino Corbacho, no José Corbacho.

