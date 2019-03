Els associats de la Crida avalen que Sànchez sigui cap de llista de JxCat a Madrid

Els associats de la Crida Nacional per la República han avalat que Jordi Sànchez pugui ser el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles. Un 81% dels afiliats a l'organització independentista -presidida per Sànchez i impulsada per Carles Puigdemont- han fet costat al seu màxim dirigent executiu per tal que lideri la candidatura de l'espai postconvergent al Congrés dels Diputats. La votació s'ha fet de forma telemàtica i hi han participat 9.751 associats.Sànchez, d'aquesta manera, rep el suport de la Crida, que no tindrà un paper orgànic en aquestes eleccions malgrat que el seu principal líder orgànic serà cap de cartell d'una candidatura com JxCat . Els detalls de la llista encara s'han d'acabar de tancar, tenint en compte que la marca és del PDECat i la formació nacionalista encara ha de debatre la composició definitiva de la candidatura. Una qüestió que genera, un cop més, recels interns entre els més pragmàtics i els més propers a Puigdemont.L'aval a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), empresonat a Soto del Real i jutjat per rebel·lió aquests dies al Tribunal Suprem, arriba només dos dies més tard que ERC, en un moviment fet per sorpresa, situés Oriol Junqueras com a candidat al Congrés . A diferència de les eleccions del 21-D, en les quals Junqueras era a la presó i Puigdemont -candidat de JxCat- era a l'exili, en aquest cas els dos màxims representants de l'independentisme en campanya estaran privats de llibertat.

