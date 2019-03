Els Mossos carreguen contra la manifestació feminista de Manresa

Un mosso amb un impacte de pintura a la visera. Foto: Pere Fontanals

Hem assenyalat la violència dels cossos de segurerat i la resposta dels @mossos ha sigut carregar contra les manifestants del bloc no mixt pic.twitter.com/U0A0K9JjI3 — Comitè 8M Manresa (@8mComite) March 8, 2019

La manifestació al seu pas pel carrer Guimerà. Foto: Pere Fontanals

Festa de les bruixes al final de la manifestació. Foto: Pere Fontanals

Dones joves clamant i dones més grans mirant. I més endavant dones grans clamant i dones joves mirant. Manresa ha viscut aquest dia 8 de març un aquelarre feminista amb més de 5.000 persones fent petit el passeig de Pere III i les vies centrals de la ciutat. Joves, molt joves, dels moviments estudiantils, i també transversals, com l'associació de veïns del Xup.Amb una primera franja no mixta, i una posterior apta per a tothom, la marxa ha engegat des de la Ben plantada i ha baixat fins a la comissaria de la Policia Nacional on s'ha viscut l'únic capítol conflictiu el vespre. Després d'una pots de fum lila que han dibuixat una columna davant de la forta presència policial dels Mossos, quatre ous de pintura del mateix color llançats contra la façana en obres de l'edifici de la policia espanyola, ha provocat corredisses entre els agents de la policia catalana i cops de defensa contra tothom qui es trobava en el pas.Tres activistes han estat retingudes per una dotzena d'agents, acorralades contra la porta de la comissaria. I mentrestant, altres agents empaitaven ombres entre la multitud. Finalment, i després d'uns minuts d'indignació de les manifestants, els mossos han optat per tornar-les a deixar anar.La marxa ha seguit fins a la plaça Major sense cap més incident. Allà, una pira ha servit per cremar els perjudicis que pateixen les dones i per ballar, a ritme de bruixes, a la vora de la foguera.

