Detinguda la caixera d'un supermercat per robar la targeta de crèdit d'una clienta

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 4 de març, una dona de 20 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Reus, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa i furt. Els fets van tenir lloc el passat dia 26 de gener, quan una dona va denunciar el furt i posterior ús il·legítim de la seva targeta bancària després d'haver-la utilitzat per darrera vegada en un supermercat de Reus.La víctima va trobar a faltar la targeta durant la tarda d'aquell mateix dia, moment en què ho va comunicar a la seva entitat bancària. Tot just donar-la de baixa, el servei d'atenció telefònica de l'entitat va advertir-la que s'havien efectuat tres disposicions en efectiu del seu compte corrent.En concret, es van fer tres reintegraments amb un total de 1.000 euros, tot i que ho havia intentat en onze ocasions més en diferents caixers. Les operacions es van denegar atès que s'havia superat el límit diari de la mateixa targeta.La investigació va permetre esbrinar que la targeta l'havia sostret al descuit una treballadora d'un supermercat de Reus. A més, la detinguda va aconseguir observar el número secret quan la víctima feia el pagament i va memoritzar-lo per després utilitzar la targeta il·lícitament.De la investigació es desprèn que la detinguda va efectuar la primera extracció de diners durant un descans que va tenir de quinze minuts, mentre que les dues restants les va fer de manera seguida poc després de finalitzar la seva jornada laboral.La detinguda, la qual ja havia estat denunciada per un furt en un establiment de roba de Reus, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida.

