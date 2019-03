Una aplicació permet conèixer la vida de «Dones que han canviat el món»

La història està plena de dones que van fer coses increïbles. Quantes en coneixes? Una aplicació permet conèixer la vida de 16 "Dones que han canviat el món". Per només 3,5 euros, els nens i nenes podran saber-me més i ho faran a través de grans il·lustracions i històries inspiradores.Aquesta eina permetrà descobrir algunes històries d'aquestes increïbles dones que han ajudat a conèixer millor el nostre món, i a convertir-lo en un lloc millor. Des d’aviadores fins a científiques, passant per artistes i lluitadores pels drets civils, un viatge fascinant per la història de la mà de les més increïbles, brillants i valentes dones.A través d'aquesta aplicació, desenvolupada per Planet Factory Interactive SL Learny Land, es podrà escollir la història de Rosa Parks, Amelia Earhart, Marie Curie, Jane Goodall, Wangari Maathai, Frida Kahlo, Malala, Yousafzai, Valentina Tereshkova, Svetlana Savitskaya, Sally Ride, Mae Jemison, Margaret Hamilton, Peggy Whitson, Liu Yang, Katherine Johnson, Frederica Montseny.Aquesta app és obra de dones, està dissenyada per la Gemma, il·lustrada per la Sònia i programada per la Laura. El missatge que envien, a través de l'AppleStore, és que"i sí, ho sabem, ens hem deixat milers de dones. No hi cabien totes! N’hem escollit unes quantes, que són representatives per les seves gestes, la seva època històrica, el seu camp de coneixement o el seu lloc de naixement". I reclamen que si algú considera que en podrien afegir alguna més, poden fer arribar la seva proposta a [email protected]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor