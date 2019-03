Només el 4% dels treballadors de Renfe secunda la vaga feminista

La jornada de vaga feminista convocada per diverses organitzacions i sindicats per a aquest divendres amb motiu del Dia Internacional de la Dona ha estat secundada només pel 4% de la plantilla de Renfe.Renfe ha suprimit 107 trens AVE i Llarga Distància per a aquest divendres, el 28% dels inicialment programats, amb motiu de les aturades convocades per diferents sindicats. Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment davant d'aquestes aturades garanteixen la circulació del 72% dels trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància habituals.En el cas dels trens de Mitja Distància, els de trajectes regionals, els serveis essencials fixen la circulació del 65% del total, de manera que se suprimiran 224 serveis de l'oferta habitual d'un divendres.Pel que fa a Rodalies, Foment ha establert que aquest dia circulin el 50% dels trens, percentatge que s'eleva fins al 75% en el cas de les franges d'hora punta.Diferents sindicats han convocat diferents aturades a Renfe. El comitè general d'empresa de l'operadora i els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han programat aturades de dues hores per torn, entre les 12 h i les 14 h hores i entre les 16 h i les 18 h.Del seu costat, USO i CSIF, tot i no tenir representació a la companyia, ha convocat també aturades de dues hores per torn, mentre que una altra mitja dotzena de formacions sindicals, entre elles CGT, CNT i sindicats catalans, han convocat vaga de 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor