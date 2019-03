El contundent missatge d'Anna Gabriel sobre el 8-M i el feminisme

Als que ens insulten i ens ridiculitzen. Als que ens assetgen i humilien. Als que ens cosifiquen i amenacen; hi ha llavor, hi ha fruit. No aconseguireu disciplinar-nos. Una abraçada enorme a totes #VagaFeminista8M https://t.co/15iv8OFblx — Anna Gabriel Sabaté (@AnnaGaSabate) 8 de marzo de 2019

L'exdiputada de la CUP a l'exili, Anna Gabriel, ha volgut enviar un missatge de suport des de Ginebra, Suïssa, a totes les dones i sobretot a aquelles que participen en les mobilitzacions d'aquest 8-M que es fan a Catalunya i al País Valencià, entre altres.La cupaire, a través de les xarxes socials ha volgut enviar un missatge de suport a totes les dones i ho ha fet amb un text reivindicatiu, clar i contundent: "Als que ens insulten i ens ridiculitzen. Als que ens assetgen i humilien. Als que ens cosifiquen i amenacen; hi ha llavor, hi ha fruit. No aconseguireu disciplinar-nos. Una abraçada enorme a totes".Més de 200.000 persones han participat en la marxa feminista a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. Sota el lema "Ens aturem per canviar-ho tot", milers de dones s'han concentrat al centre de la capital catalana, tenyida de lila per reclamar una igualtat real. Amb multitud de pancartes i proclames, la mobilització ha recordat la de l'any passat, amb gran èxit de participació.La Gran Via s'ha omplert de milers de dones -i també homes- per completar el recorregut entre plaça Espanya i plaça Catalunya, espai dels parlaments finals.

