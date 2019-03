Més de 200.000 dones es manifesten a Barcelona per una igualtat real

21:01 CRÒNICA. El 8-M fa massiu el clam per la igualtat. La vaga feminista, una crida contra les diferències encara existents entre homes i dones, repeteix l'èxit de l'any passat amb manifestacions concorregudes a Barcelona i arreu del país.

20:53 El manifest #8M, amb un fort component crític contra el capitalisme, posa ara l'èmfasi en l'educació com a element per superar les desigualtats i les discriminacions de gènere i per motiu d'origen https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:42 El manifest del #8M reclama la llibertat de les preses i de les exiliades, i la fi de la judicialització del procés. També carrega contra la llei mordassa i contra la "repressió" del feminisme per part de l'Estat i la Generalitat https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:42 El manifest del #8M reclama la llibertat de les preses i de les exiliades, i la fi de la judicialització del procés. També carrega contra la llei mordassa i contra la "repressió" del feminisme per part de l'Estat i la Generalitat https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:36 "No som víctimes, som supervivents", destaca Flores en la lectura del manifest del #8M, que denuncia la "repressió i la censura" del "fonamentalisme religiós". "Som dones, lesbianes i trans, i som diverses", insisteix l'actriu https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:36 "No som víctimes, som supervivents", destaca Flores en la lectura del manifest del #8M, que denuncia la "repressió i la censura" del "fonamentalisme religiós". "Som dones, lesbianes i trans, i som diverses", insisteix l'actriu https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:35 "Som les que no hi són, les assassinades, les preses, les que es van quedar a les fronteres i les que es van quedar al Mediterrani i a tots els mars", assegura @natzafarre. "No passaran!", clama l'actriu Alba Flores sobre la nova extrema dreta https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:35 "Som les que no hi són, les assassinades, les preses, les que es van quedar a les fronteres i les que es van quedar al Mediterrani i a tots els mars", assegura @natzafarre. "No passaran!", clama l'actriu Alba Flores sobre la nova extrema dreta https://t.co/E5hF0Um8eV — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:33 La Plaça Catalunya ja acull la lectura del manifest del #8M, que en aquests moments llegeix la periodista @natzafarre. "L'any passat vam aconseguir obrir espais i aconseguir canvis, però no n'hi ha prou!", exclama https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/pWx1GIZVHA — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:33 La Plaça Catalunya ja acull la lectura del manifest del #8M, que en aquests moments llegeix la periodista @natzafarre. "L'any passat vam aconseguir obrir espais i aconseguir canvis, però no n'hi ha prou!", exclama https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/pWx1GIZVHA — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:23 Més de 200.000 dones es manifesten a Barcelona per una igualtat real. La mobilització central de la vaga, un clam contra les desigualtats, recorre la Gran Via fins a plaça de Catalunya i tenyeix de lila la capital catalana.

20:23 Més de 200.000 dones es manifesten a Barcelona per una igualtat real. La mobilització central de la vaga, un clam contra les desigualtats, recorre la Gran Via fins a plaça de Catalunya i tenyeix de lila la capital catalana.

20:15 La Plaça Catalunya, plena a vessar per acollir l'acte central del #8M a Barcelona. Proclames contra la violència masclista i contra la desigualtat precedeixen actuacions musicals https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/Pk07WRGioS — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:15 La Plaça Catalunya, plena a vessar per acollir l'acte central del #8M a Barcelona. Proclames contra la violència masclista i contra la desigualtat precedeixen actuacions musicals https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/Pk07WRGioS — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:14 Les actrius @ItziarCastro i Sílvia Albert protagonitzen l'arrencada de l'acte que tancarà la manifestació del #8M Milers de persones segueixen arribant al centre de Barcelona, per on passen riuades de gent https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/ZVXQlfSVmT — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:08 "El patriarcat em provoca patriarcades" i "els carrers seran feministes", càntics protagonistes mentre avança la manifestació del #8M cap a Plaça Catalunya, on ja ha començat l'acte que la tancarà https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/0jeC5bHB2W — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:07 El gruix de la manifestació del #8M va arribant a plaça de Catalunya. Aquestes imatges són de Gran Via amb rambla de Catalunya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/wdJTyeaYhL — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

20:01 La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha advocat aquest divendres des de Madrid per un feminisme que canviï "polítiques" i no "paraules". Enmig de la manifestació feminista del 8-M, la líder catalana de Cs ha afirmat que la seva formació defensa un feminisme "liberal, modern, inclusiu" davant del model "caduc" d'alguns partits. Arrimadas s'ha mostrat crítica amb unes formacions "que es pensen que aquesta lluita és seva" i ha assegurat que hi ha "milions d'espanyols" que no se senten representants per aquest model i que advoquen per un de "modern" que "sap que s'ha avançat molt i que no es pot fer el mateix discurs que fa 40 anys, però que queda molt per fer".

19:49 Una riuada de manifestants segueix avançant cap a Plaça Catalunya. Càntics contra el patriarcat i contra la discriminació protagonitzen la marxa, que ha arrencat des de Plaça Espanya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/fI6k4NXlbR — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

19:49 La manifestació de la vaga feminista a Barcelona enfila els metres finals del recorregut. Els parlaments de l'acte central del #8M es faran a la plaça de Catalunya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/8dBAkA2ENX — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

19:44 VÍDEOS I FOTOS Milers de persones surten al carrer pel 8-M a Tarragonahttps://t.co/ZwScCcofcV pic.twitter.com/XJtNIev1Ig — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 de marzo de 2019

19:30 La capçalera de la manifestació del #8M arriba a la confluència de Rambla Catalunya amb Gran Via. La música d'Alaska amenitza els compassos finals de la marxa, a punt de desembocar a Plaça Catalunya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/kgoKbbklPJ — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

19:22 La manifestació de la vaga feminista a Barcelona enfila els metres finals del recorregut. Els parlaments de l'acte central del #8M es faran a la plaça de Catalunya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/8dBAkA2ENX — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

19:19 Aspecte de la Gran Via de Barcelona, plena a vessar. La manifestació del #8M omple el recorregut fixat, camí de plaça de Catalunya https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/xHDSb4nUhs — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

19:22 La ministra Meritxell Batet ha advertit que cal fer "efectiva de veritat" la igualtat entre homes i dones que recull la Constitució. Durant la manifestació feminista d'aquest divendres a la tarda, 8 de març, i en un contacte amb la premsa, la candidata del PSC a les eleccions espanyoles del 28-A ha alertat també del "perill" que hi ha de fer "passes enrere" en matèria de drets i llibertats. "Ens reafirmem en la necessitat de continuar ampliant els drets i conquestes i arribar a la igualtat efectiva entre homes i dones", ha conclòs.

19:12 El PSOE es mobilitza a Madrid en un 8-M que arriba en plena recta final cap a les eleccions espanyoles. Diverses ministres del govern de Pedro Sánchez -i també la seva dona, Begoña Gómez- formen part de la manifestació a la capital de l'Estat.

🙋🏻‍♀️ @Adrilastra: Estamos en otro #8M que va a ser histórico. Prevemos que se mueva mucha gente y se movilice toda España para luchar por esa #igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.



Para eso trabaja también el Gobierno, todo el PSOE y [email protected] juntos lo vamos a lograr. pic.twitter.com/7AK1IaxUIh — PSOE (@PSOE) 8 de març de 2019

19:07 Les principals ciutats del país es mobilitzen pel 8-M. Manresa, capital del Bages, és una d'elles.

Comença la manifestació del 8M a Manresa pic.twitter.com/JnPo2uETBr — NacióManresa (@naciomanresa) 8 de març de 2019

19:07 Ambient festiu a la Gran Via de Barcelona, amb cançons en contra del patriarcat i a favor del feminisme. Milers de persones omplen el centre de la ciutat per la reivindicació del #8M https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/5rpwnfAnbp — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

18:50 Aspecte de la Gran Via de Barcelona, artèria central per la qual avança la manifestació de la vaga feminista del #8M https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/AkwMS7vujU — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

18:50 Milers de persones omplen la Gran Via de Barcelona en la manifestació central de la vaga feminista https://t.co/radBNq957M #8M pic.twitter.com/9s0UdfEREf — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

18:41 La Gran Via de Barcelona, plena de manifestants per la jornada del #8M. La marxa té previst arribar abans de les vuit a Plaça Catalunya, on a aquella hora hi ha previst l'acte que tancarà la jornada reivindicativa https://t.co/E5hF0Um8eV pic.twitter.com/boCx7hc4MU — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

18:29 "Som aquí per plantar cara a les noves amenaces: el negacionisme i el ressorgiment de noves formes de masclisme que veiem en aquells que volen eliminar les lleis i les polítiques que protegeixen les dones", indica @elsa_artadi sobre @vox_es https://t.co/E5hF0Um8eV #8M pic.twitter.com/A20hWmFEHL — NacióDigital (@naciodigital) 8 de març de 2019

18:26 "Som a la Gran Via de Barcelona, enmig d'un ambient reivindicatiu, increïble i massiu, amb una gran mobilització amb motiu de la vaga feminista", assenyala la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, present a la manifestació de Barcelona.

18:25 En marxa la manifestació del 8-M a Barcelona: el feminisme diu prou a les desigualtats. La mobilització central de la vaga reuneix milers de persones al centre de la capital catalana.

18:20 "La igualtat i el feminisme no poden ser mai una campanya de màrqueting com alguns ens volen fer creure. Sembla que, alguns, ara volen maquillar el feminisme. No ho permetrem. El feminisme és igualtat de drets i això és pel que treballem", assegura la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en declaracions als mitjans. Es refereix a Ciutadans, que en els últims dies ha fet bandera del "feminisme liberal".

18:20 La capçalera de la manifestació del 8-M avança des de la cantonada de Gran Via amb el carrer Rocafort de Barcelona. Milers de persones -la concentració arriba fins a Plaça Espanya- arrenquen la marxa que els durà fins a la Plaça Catalunya.

17:50 Si es comparen les xifres d'aquest divendres amb les de la vaga general del 21 de febrer, coincidint amb la segona setmana del judici al Tribunal Suprem contra els líders independentistes, el seguiment de la vaga feminista és menor amb l'excepció de les universitats i del transport.

17:46 L'any passat, la vaga feminista va coincidir amb la vigència de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i, per tant, la Generalitat no va fer públiques les dades. En tot cas, segons indiquen fonts del Govern, el seguiment en funció pública va ser molt similar (lleugerament superior al 8%). Segons les dades facilitades per la Cecot, aquest divendres hi ha hagut un seguiment del 5,4% en dones i un 1,2% en homes. L'any passat va ser del 4% en dones i 0% en homes.

17:37 El Departament de Treball xifra en un 72,44% el seguiment de la vaga a les universitats fins a les quatre de la tarda. Al Metro és del 18,5%, a la funció pública del 8,23% i als centres d'ensenyament públics de l'11,87%. En l'àmbit de la salut, el seguiment ha estat del 3,75% entre els treballadors de la xarxa de centres públics i concertats, mentre en els centres privats ha estat de l'1,15%.

17:22 Estudiants i col·lectius feministes prenen els carrers de Tarragona amb motiu del 8-M amb una marxa amb més de 2.000 persones. La UGT i CCOO han reunit mig miler de persones en una altra protesta.



16:58 La CEOE reconeix la bretxa salarial entre homes i dones i la situa al 12,2%. El seu president, Antonio Garamendi, tot i rebutjar la vaga, apunta que les dones tenen "motius per protestar".