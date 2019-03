VÍDEOS I FOTOS 10.000 persones surten al carrer pel 8-M a Tarragona

Unes 10.000 persones omplen els carrers de Tarragona aquest 8-M amb motiu de la manifestació unitària convocada per la Plataforma 8M del Camp, segons els Mossos d'Esquadra. La marxa, que ha arrencat des de la plaça Imperial Tàrraco, està encapçalada per una pancarta amb un missatge clar: "Ens volen callades, ara ens sentiran".Membres de les colles castelleres de la ciutat han aixecat pilars reivindicatius abans d'iniciar la marxa per la ciutat.Algunes de la imatges que ens està deixant la mobilització feminista a Tarragona:Aquest matí, el col·lectiu d'estudiants ha aplegat més de 2.000 persones en una marxa entre la plaça Imperial Tarraco i el carrer de Sant Francesc, mentre la UGT i CCOO han reunit mig miler de persones en una altra protesta fins als jutjats. La jornada, que inclou una vaga general convocada per diferents sindicats i aturades parcials en d'altres, acabarà amb una manifestació unitària a dos quarts de set de la tarda.A primera hora del matí prop de mig centenar de persones han tallat al trànsit alguns accessos viaris, com el pont del Francolí, i posteriorment s'han manifestat pel centre de la ciutat. Cap a tres quarts de deu del matí, han portat a terme una acció sorpresa davant la Tarraco Arena Plaça, on estava a punt d'obrir portes una fira d'estocs de roba.Els manifestants, membres de la Plataforma 8-M del Camp i entitats de l'esquerra independentista, han bloquejat l'accés al recinte durant una hora, mentre centenars de persones feien cua per entrar-hi. Han llegit un manifest on han denunciat "l'explotació laboral i la pressió estètica" lligades a la indústria de la moda. Els Mossos d'Esquadra han desplaçat quatre furgonetes de l'ARRO a la zona, però no han hagut d'intervenir.Posteriorment, aquests col·lectius han iniciat una cercavila feminista i, entre altres accions, han fet pintades i han enganxat compreses a la seu de Vox a la ciutat. Posteriorment, en un comunicat la formació d'ultradreta ha condemnat "l'atac per part de l'agrupació supremacista, proetarra, totalitària i violenta d'Arran" i ha avançat que denunciarà els fets.

