JxCat oficialitza l'aposta de Jordi Sànchez com a candidat al Congrés

Jordi Sànchez ha rebut ja formalment la proposta de Junts per Catalunya (JxCat) de ser el candidat a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. L'anunci, fet públic just en l'arrencada de la manifestació del 8-M, s'ha oficialitzat de manera peculiar: la Crida Nacional per la República -presidida per Sànchez- ha emès un comunicat en el qual oficialitza una consulta sobre la pertinència que el dirigent independentista lideri la llista de JxCat.Aquesta consulta, que és vinculant, té el següent enunciat: "Consideres oportú que Sànchez encapçali la candidatura de JxCat per la circumscripció de Barcelona al Congrés?". "Abans de donar el sí o no definitiu, vol saber què n'opina la gent de la Crida atès que l'entitat no es presenta en aquestes eleccions", assegura l'associació en el comunicat enviat durant la tarda de divendres.Havent-se fet oficial l'aposta perquè Sànchez sigui el candidat -com volia Carles Puigdemont-, ara el dubte és qui serà la número dos per Barcelona. La més ben situada és Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDECat i molt propera a Puigdemont. Eduard Pujol és un altre dels dirigents de JxCat ben situats per ser a la candidatura. Pel que fa a Lleida, el cap de cartell podria ser Jordi Turull, mentre que a Josep Rull li pertocaria Tarragona, tal com va avançar aquest dilluns NacióDigital

