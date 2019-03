VÍDEO i FOTOS Més de 5.000 persones envaeixen els carrers de Sabadell pel 8-M

La manifestació ha acabat al Racó del Campanar Foto: Albert Hernàndez

Alguns dels cartells de la mobilització feminista Foto: Albert Hernàndez

La manifestació feminista, a Sabadell Foto: Albert Hernàndez

Llançament de petards al Racó del Campanar Foto: Albert Hernàndez

L'aspecte del Racó del Campanar, on ha acabat la mobilització Foto: Albert Hernàndez

FOTOS Fan pintades i pengen un ninot que simula un bisbe a l'església de La Puríssima de #Sabadell en el marc de la manifestació de la vaga del #8M 📸 @AlbertHdzVe https://t.co/M7TZjMt1cS pic.twitter.com/OD0BlfEHEC — NacióSabadell (@NacioSabadell) 8 de març de 2019

Sabadell estava cridada a la vaga feminista aquest divendres i a primera hora ja han avisat que avui era el seu dia, han tallat la Gran Via , a prop de l'alçada de la Fira Sabadell. El lila ha tenyit la ciutat, representat en diverses formes. Els Jutjats de Sabadell ha estat l'altre punt, on cap al migdia, ha partit la manifestació. No ha estat un lloc escollit a l'atzar: "per denunciar que les lleis no són neutres al gènere".També s'ha carregat contra el concepte justícia, "ja n'hi ha prou de dir d'aquesta manera allò que és injust i ens deixa desprotegides", recordant casos com la víctima de la Manada i la de la violació múltiple a Sabadell Mica en mica, diversos grups han anat arribant a les depedències judicials i han envoltat tot l'edifici. Al cop dels tambors i al seu ritme, tota la comitiva s'ha aplegat darrere la pancarta "Contra l'heteropatriarcat i el capital. Vaga general". Però no ha estat l'única, n'hi han hagut moltes més i de diverses formes. Com ara "Juntes ho aturem tot", "Ni sóc histèrica, ni tinc la regla. Crido perquè estic indignada". "El meu cos, les meves pegues" i "No és no", entre moltes d'altres.Uns missatges acompanyats de tota mena de consignes que han cridat al llarg del recorregut, que després de deixar els Jutjats han encarat la Ronda Zamenhof, Via Massagué, el passeig i el Racó del Campanar, on els milers de persones han omplert Doctor Robert i plaça Sant Roc, on hi havia gent esperant la manifestació.Al pas per l'església de la Puríssima han deixat un "encàrrec", amb una pintada a la façana i un ninot, vestit de vermell, representant un bisbe, a les portes de la parròquia.Després de la jornada de vaga a Sabadell, s'han emplaçat per trobar-se a primera hora de la tarda i baixar a la mobilització programada per aquesta tarda a Barcelona.

