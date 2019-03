VÍDEO «Fora masclistes de Castelló», la benvinguda a Pablo Casado al País Valencià

Fora masclistes de Castelló! Cridem les feministes per rebre a Pablo Casado #VagaFeminista pic.twitter.com/y4I5k7GFFC — Marina Albiol Guzmán🔻 (@MarinaAlbiol) 8 de marzo de 2019

Pablo Casado ha estat escridassat per un grup de més de 200 feministes. El president del PP havia programat que celebraria el 8-M al País Valencià i tenia previst atendre els mitjans comunicació un cop hagués realitzat una visita a l'escola infantil Fabulinos de Castelló.La benvinguda no ha estat com esperava el líder del PP, ja que l'han rebut amb crits de "fora masclistes de Castelló". A més, les manifestants han carregat contra "qui no respecta els nostres drets". Davant la presència del grup de dones, ha decidit traslladar les declaracions a l'interior de les instal·lacions escolars.

