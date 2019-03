Crònica de la profecia autocomplerta

El judici se segueix a Catalunya amb una passió només equiparable als partits de futbol. Cada comentari i cada gest apareixen immediatament reflectits a Twitter per centenars d’internautes que els comenten, talment com si es tractessin de jugades brillants o passis de gol. I, com als partits, els comentaris de la xarxa són, en moltíssims casos, viscerals, a favor o en contra, sense blancs ni negres. I més, en un cas com aquest on hi ha nou persones que s’hi juguen molts anys de presó. Una conseqüència, podríem acordar, una mica més greu que perdre o guanyar una copa.El testimoni de la secretària judicial Montserrat del Toro no va ser una excepció. La seva declaració –i aquí ja no entrarem en si era veritat o mentida, malgrat que algunes són documentables- pot ser clau per condemnar els acusats. La seva percepció -a ella ningú va tocar-li un pèl- de la violència viscuda és clau. A la premsa de Madrid -ja ho vam explicar ahir- la seva paraula ha estat rebuda com veritat revelada. La por que va passar Del Toro val més que tots els caps rebentats per les càrregues de la policia i més que l’ull perdut per Roger Español -que, per cert, sempre s’obliden de mencionar-.Avui, des de les pàgines de la caverna entren en formació d’atac a exigir mesures punitives contra els catalans sense ànima que han gosat burlar-se o insultar Del Toro. Des d'El Mundo, el mateix editorial assegura que va ser un "assetjament inacceptable de l’independetisme". A La Razón van més enllà i demanen que "la resposta, amb el suport del Codi Penal, ha de ser dura i adequada a la importància del bé jurídic a protegir". I a El País, Xavier Vidal-Folch encara va més lluny i de la xerrameca tuitaire en fa responsable –ni més ni menys- que el mateix Torra "culpable de la por" que, segons ell, domina una "societat malalta".Al final, és clar, la reacció tuitaire és una profecia autocomplerta. Els catalans -o els separatistes, a vegades precisen- són violents. Ho demostra "l'assetjament" patit per Del Toro a les xarxes. Unes xarxes que, en cas que haguessin callat -molt difícil d’imaginar, que Twitter és Twitter, a Catalunya o a la Xina Popular- no seria sinó una prova encara més contundent de la raó de la senyora Del Toro, tan veraç ella que ningú s’atreviria a contradir-la.

